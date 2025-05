Das Cern in Genf macht’s möglich

Wovon Alchemisten for Jahrhunderten träumten, scheint wahr geworden zu sein: Am Kernforschungszentrum Cern ist Gold aus Blei entstanden. Reich werden kann aber niemand damit.

Markus Brauer /dpa 09.05.2025 - 12:36 Uhr

Ältere, bärtige Gestalten in seltsamen Gewändern, die in einem kargen Kellerraum mit rauchenden Tiegeln und brodelnden Tinkturen hantieren und dabei geheimnisvolle Sprüche murmeln: So oder ähnlich stellen wir uns heute meist Alchemisten vor.