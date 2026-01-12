Traumatherapie im Schwarzwald Mit der Kraft der Esel gegen die Angst
Die 32-jährige Tamara Krieg leidet nach heftigen Schicksalsschlägen an einer Posttraumatischen Belastungsstörung. Eine tiergestützte Therapie im Schwarzwald hilft ihr.
Die 32-jährige Tamara Krieg leidet nach heftigen Schicksalsschlägen an einer Posttraumatischen Belastungsstörung. Eine tiergestützte Therapie im Schwarzwald hilft ihr.
Es ist ein bitterkalter Wintermorgen. Bei minus drei Grad und leichtem Schneefall hängen dicke Nebelschwaden zwischen den Schwarzwaldtannen am Berg über Sasbachwalden. Auf der Weide stehen die vier Esel Paco, Pepe, Leo und Samu eng aneinander gekuschelt in einer Ecke. Als ihre Besitzerin Bettina Mutschler, 57, das Gatter aufsperrt, zieht Paco die Oberlippe hoch, zeigt seine weißen Zähne und setzt zu einer lautstarken I-Ah-Begrüßung an, die weit hinab ins Tal hallt. Mutschler ist systematische Beraterin, bietet hier auf dem Spinnerhof-Gelände tiergestützte Therapie an. An diesem Tag hat sie ihre Klientin Tamara Krieg aus Gernsbach dabei. Die 32-Jährige kichert und sagt: „Na, Paco, freust du dich, dass ich mal wieder da bin?“