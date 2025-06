Stadtkind-Freibad-Check: Inselbad Zwischen Planchen, Pommes und zahlreichen Schattenplätzen

Freizeitvergnügen für Jung und Alt, verspricht Stuttgarts ältestes Freibad: das Inselbad in Neckar-Nähe. Wir zeigen euch, was hier so geht, wie die Pommes schmecken und wieso es mindestens einen Besuch wert ist.