Traumjob Fluglotse?: Super-Gehalt zum Einstieg – doch der Weg dorthin ist knallhart

120.000 Euro Jahresgehalt direkt nach der Ausbildung – diese Zahl lässt aufhorchen. Der Beruf des Fluglotsen gehört zu den bestbezahlten in Deutschland. Doch der Weg dorthin ist steinig: Die Deutsche Flugsicherung (DFS) lässt nur eine verschwindend kleine Minderheit durch ihr Auswahlverfahren.

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: „Zwischen 5.000 und 6.000 Interessenten durchlaufen jährlich das mehrstufige Auswahlverfahren bei der DFS“, erklärt Kristina Kelek, Pressesprecherin der Deutschen Flugsicherung, auf Anfrage unserer Redaktion. Der Knackpunkt: „Nur 3 bis 5 Prozent bestehen das Auswahlverfahren erfolgreich.“ Von 100 Bewerbern bleiben also gerade einmal drei bis fünf übrig.

Und wer einmal scheitert, bekommt keine zweite Chance. „Da in dem Testverfahren vor allem Fähigkeiten beziehungsweise Persönlichkeitsmerkmale und nur zu einem geringen Anteil Kenntnisse abgefragt werden, ist die Testteilnahme nur einmalig möglich“, so Kelek. Die Begründung: Räumliches Vorstellungsvermögen, Merkfähigkeit und Stressresistenz – all das lasse sich nicht trainieren.

37 Lotsen im Schichtdienst am Stuttgarter Tower

Auch am Stuttgarter Flughafen hängt die Sicherheit des Flugverkehrs an den Fluglotsen. „Am Tower in Stuttgart arbeiten derzeit insgesamt 47 Mitarbeiter. Davon sind 37 Fluglotsen, die sich im Schichtbetrieb abwechseln“, berichtet die DFS-Sprecherin. Sie koordinieren täglich Hunderte Starts und Landungen – rund um die Uhr, bei jedem Wetter, auch an Feiertagen und Wochenenden.

Am Flughafen-Tower in Stuttgart arbeiten derzeit 37 Fluglotsen im Schichtbetrieb. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Die Verantwortung ist enorm: Mehrere Tausend Flüge müssen täglich in Deutschland sicher durch den Luftraum gelenkt werden. Diese hohe Anforderung erklärt, warum die DFS bei der Auswahl so rigoros vorgeht.

Abitur mit 2,7 ist Mindestvoraussetzung

Die formalen Hürden sind hoch: Bewerber brauchen das Abitur mit einer Note von 2,7 oder besser. Englisch muss bis zum Abitur belegt worden sein, außerdem werden fließende Deutschkenntnisse auf C1-Niveau vorausgesetzt. Eine Bewerbung ist ganzjährig möglich, idealerweise neun bis zwölf Monate vor dem gewünschten Ausbildungsstart.

Das eigentliche Auswahlverfahren erstreckt sich über mehrere Stufen: Nach einem Online-Test folgt ein erstes Assessment-Center, bei dem am Computer die kognitiven Voraussetzungen geprüft werden. „Dazu gehören räumliche Vorstellungskraft, gutes Konzentrationsvermögen, Merkfähigkeit, Stressresistenz“, erklärt Kelek.

Im zweiten Auswahlverfahren werden Teamfähigkeit, Entscheidungsfreude und Multitasking getestet. Bestandteile sind ferner ein Englischinterview und ein Interview zu Biografie und Motivation, erklärt die DFS-Sprecherin weiter. Den Abschluss bildet eine medizinische Tauglichkeitsprüfung, bei der unter anderem Seh- und Hörvermögen sowie chronische Erkrankungen untersucht werden.

Vom Simulator in den Live-Traffic

Ab 2026 stellt die DFS bundesweit 144 Ausbildungsplätze pro Jahr zur Verfügung. Wer einen ergattert, startet mit vergleichsweise bescheidenen Bezügen: „In den ersten 12 bis 15 Monaten der Theorie- und Simulatorausbildung an der Akademie sind es 1450 Euro im Monat plus 400 Euro Wohngeldzuschuss“, erklärt Kelek. Die theoretische Grundausbildung findet in Langen bei Frankfurt statt und umfasst Navigation, Meteorologie, Luftrecht und Sprechfunkverfahren.

DFS-Sprecherin Kristina Kelek informiert über das Berufsbild Fluglotse. Foto: DFS

Nach dieser Phase beginnt das Training im echten Flugverkehr – unter Aufsicht eines erfahrenen Coaches. In dieser kritischen Phase steigt auch das Gehalt deutlich: „Im Stadium Training für den Job im Live-Traffic am späteren Arbeitsplatz verdient man rund 4500 Euro im Monat“, so die DFS-Sprecherin.

„Nach ungefähr drei Jahren ist ein Fluglotse komplett einsatzbereit“, sagt Kelek. Dann erfolgt der Gehaltssprung: „Das Einstiegsgehalt eines Fluglotsen nach der erfolgreichen Ausbildung liegt bei rund 120.000 Euro jährlich, an allen Standorten.“

Schichtzulagen und Extra-Vergütungen

Das Grundgehalt ist allerdings nicht alles. „Das Gehalt wird entsprechend der tariflichen Entwicklung regelmäßig angepasst. Schicht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden extra vergütet“, erklärt die Pressesprecherin. Und es gibt sogar noch weitere Aufstiegsmöglichkeiten: „Die Fluglotsen können Sonderaufgaben übernehmen, zum Beispiel als Ausbilder für angehende Fluglotsen und dadurch das Gehalt weiter ausbauen oder aufsteigen zum Supervisor, also zum Teamleiter.“

Die hohe Vergütung hat allerdings auch ihre Kehrseite: Der Beruf fordert permanente Höchstkonzentration im Schichtdienst. Ein Fehler kann Menschenleben kosten. Diese Belastung hat Konsequenzen für die Lebensarbeitszeit.

Frührente als Kompensation

„Die DFS bietet eine zu 100 Prozent arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersvorsorge. Bei den Fluglotsen ist eine sogenannte Übergangsversorgung ab 55 Jahren möglich, frühestens ab 52 und spätestens ab 57, entsprechend ist dann der reguläre Renteneintritt ab 63 Jahren“, erklärt Kelek.

Der Tower am Hauptstadtflughafen BER: Die DFS stellt bundesweit 144 Ausbildungsplätze pro Jahr zur Verfügung. Foto: IMAGO/Andreas Franke

Diese Regelung ist eine Anerkennung der besonderen psychischen Belastung. Wer jahrzehntelang im Schichtdienst für die Sicherheit von Tausenden Flugpassagieren verantwortlich ist, zahlt dafür einen Preis – auch wenn dieser finanziell gut kompensiert wird.

Für alle, die es schaffen, gilt: „Nach erfolgreicher Ausbildung gibt es eine Übernahmegarantie“, verspricht die DFS. Ein sicherer Arbeitsplatz mit sechsstelligem Einkommen – für die wenigen, die das Auswahlverfahren überstehen, ist der Traum vom gut bezahlten Job Realität. Die Frage ist nur: Gehört man zu den drei bis fünf Prozent, die es schaffen?