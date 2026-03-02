Traumjob Fluglotse? Super-Gehalt zum Einstieg – doch der Weg dorthin ist knallhart
Sechsstelliges Einstiegsgehalt – aber nur die wenigsten schaffen das Auswahlverfahren. Wir zeigen, was Bewerber erwartet – und wie es am Stuttgarter Tower aussieht.
120.000 Euro Jahresgehalt direkt nach der Ausbildung – diese Zahl lässt aufhorchen. Der Beruf des Fluglotsen gehört zu den bestbezahlten in Deutschland. Doch der Weg dorthin ist steinig: Die Deutsche Flugsicherung (DFS) lässt nur eine verschwindend kleine Minderheit durch ihr Auswahlverfahren.