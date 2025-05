Im Podcast sprachen sie über Herausforderungen einer Ehe - jetzt verkünden sie ihre Trennung. Marie Nasemann und Sebastian Tigges sind kein Paar mehr. „Es hat leider nicht gereicht.“

red/dpa 09.05.2025 - 09:11 Uhr

Sie galten immer als das Traumpaar der Podcaster-Szene - jetzt ist die Ehe von Marie Nasemann und Sebastian Tigges gescheitert. „Wir sind nach fast acht Jahren Beziehung an dem Punkt angelangt, an dem man sich eingestehen muss, dass es besser ist, sich zu trennen“, steht in einer gemeinsamen Erklärung, die der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt.