Beim ersten Date direkt miteinander ins Bett? Im Traumpalast in Leonberg steht genau das auf dem Programm. Hier lernen sich Singles bei einem Blind Date im Bettenkino kennen. Für Jenni und Chris aus Weilimdorf begann dort ihre Liebesgeschichte.

Laura Wallenfels 21.02.2025 - 18:12 Uhr

Herzballons schweben im roten Licht der Kinolobby, auf den Stehtischen sind Rosenblätter verstreut. Der Traumpalast Leonberg verwandelt sich für einen Abend in eine romantischen Treffpunkt. Allerdings mit einem besonderen Twist: Es geht um Blind Dates. Keines der siebzehn Paare, die an diesem Abend im Kino verabredet sind, hat sich zuvor gesehen. Und trotzdem gehen alle miteinander ins Bett. So sind die Regeln im Bettenkino – ein Saal im Traumpalast, wo es statt Kinosesseln große Liegen gibt.