Traumziel für Wohlhabende Dubai – ein Paradies mit Schattenseiten
Der deutsche TV-Star Verena Pooth ist nach Dubai umgezogen. Auch andere Promis und Gutbetuchte aus aller Welt zieht es in das autoritär regierte Steuerparadies am Persischen Golf.
Steuerfrei mit Sonnengarantie – wie der TV-Star Verona Pooth wollen auch andere Deutsche nach Dubai umziehen. Die reiche Stadt in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) bietet nicht nur viel Sonne und einen hohen Lebensstandard, sie verlangt auch keine Einkommensteuer. Die VAE wollen reiche Ausländer und Investoren für sich gewinnen. Doch das Paradies hat auch Schattenseiten. Politische Parteien sind verboten, die Herrscherfamilie unterliegt keiner Kontrolle, Bürgerrechte sind stark eingeschränkt. Auch westliche Staatsbürger sind in Dubai schon festgenommen und lange in Haft gehalten worden.