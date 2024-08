Ab sofort können Trautermine für das Jahr 2025 im Schloss in Ludwigsburg gebucht werden. Wer vor hat in der besonderen Kulisse zu heiraten, sollte sich allerdings sputen. Die Termine sind nämlich sehr begehrt.

Das Residenzschloss Ludwigsburg bietet mit seinem königlichen Flair einen besonderen Rahmen für eine märchenhafte Traumhochzeit. Jetzt stehen die neuen Termine für standesamtliche Trauungen im kommenden Jahr fest. Gebucht werden können sie beim Standesamt Ludwigsburg. Schnell sein lohnt sich.

Auch kirchliche Trauungen sind möglich

„In unserem Schloss sind sowohl standesamtliche als auch kirchliche Trauungen möglich. Auch für unvergessliche Hochzeitsfotos oder feierliche Sektempfänge bietet es eine romantische Kulisse, um den Tag aller Tage individuell perfekt zu machen“, sagt Vanessa Neu, stellvertretende Leiterin der Schlossverwaltung Ludwigsburg. „Eigentlich gibt es keinen Grund, sich nicht im Residenzschloss das Ja-Wort zu geben“, fügt sie hinzu und lacht.

Lesen Sie auch

Die prunkvollen Säle können genutzt werden. Foto: Staatliche Schlösser und Gärten/Füssinger

Gemeinsam mit dem Standesamt Ludwigsburg bietet die Schlossverwaltung von Mai bis Oktober an insgesamt sechs Samstagen Termine für standesamtliche Trauungen an. Sie finden im Spielpavillon des Schlosses statt. Er gehört zu den ältesten Teilen des Schlosses. Die Leiterin des Standesamts Ludwigsburg Sarah Schützinger ist begeistert davon, hier Paare trauen zu können: „Es ist einfach eine der schönsten Locations in der Stadt.“

Für kirchliche Hochzeiten haben Paare zwei Möglichkeiten. Entweder geben sie sich ihr Liebesversprechen in der Schlosskirche, die zu den künstlerisch bedeutendsten Räumen des Schlosses gehört – die Trauungen werden über das katholische Pfarramt Ludwigsburg organisiert. Oder Paare geben sich in der Ordenskapelle das Ja-Wort. König Friedrich I. ließ sie für die Zusammenkünfte des Goldenen Adlerordens errichten. Hier sind evangelische Trauungen möglich.

Auch nach der Trauung bietet das Residenzschloss zahlreiche Möglichkeiten, den schönsten Tag im Leben ganz nach den eigenen Wünschen zu feiern. Für ein fürstliches Fest oder auch einen Sektempfang stehen vielfältige Raumoptionen zur Verfügung. Die barocke Anlage eignet sich aber nicht nur als Ort für Trauungen und Feiern. Sie bietet auch eine malerische Kulisse für Hochzeitsfotos.

Trauung auch im Schloss Favorite möglich

Neben dem Residenzschloss können Hochzeitspaare sich auch im nahe gelegenen Schloss Favorite Ludwigsburg im Gartensaal standesamtlich trauen lassen. Das Hochzeitspaar darf sogar mit dem Auto bis vor das Schloss fahren. Pro Trautag werden drei Termine angeboten.

Termine für standesamtliche Trauungen 2025

Residenzschloss Ludwigsburg

Samstag, 10. Mai

Samstag, 14. Juni

Samstag, 19. Juli

Samstag, 23. August

Samstag, 13. September

Samstag, 4. Oktober

Schloss Favorite

Samstag, 17. Mai

Samstag, 20. September

Wie komme ich an einen Termin?

Reservierung

Eine Reservierung der standesamtlichen Trautermine ist nur über das Standesamt Ludwigsburg unter www.ludwigsburg.de möglich.

Fragen

Bei Fragen ist das Standesamt unter 0 71 41 /91 023 27 oder via E-Mail an standesamt@ludwigsburg.de erreichbar.