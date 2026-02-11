Während in der Landespolitik die Nachricht von seiner geplanten Hochzeit vor der Wahl für Gesprächsstoff sorgt, hält sich der grüne Spitzenkandidat Cem Özdemir demonstrativ zurück.
11.02.2026 - 13:36 Uhr
Was Cem Özdemir offiziell zu seiner geplanten Hochzeit mit seiner Partnerin Flavia Zaka noch im Februar in Tübingen sagt? Nur einen Satz: „Die Trauung findet im kleinsten Kreis statt.“ Nur damit lässt sich der Spitzenkandidat der Grünen um das Amt des Ministerpräsidenten zu dieser privaten Angelegenheit zitieren.