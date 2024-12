Freitag, der 13. Glückliche Spanier und purzelnde Flugpreise

Nicht in allen Kulturen gilt Freitag, der 13., als Pechtag – in der spanischen Welt ist ein anderes Datum berüchtigt. Im Übrigen kann man am Freitag, dem 13., so günstig fliegen wie sonst nie. Auch für Buchungen dürfte es eher ein guter Tag sein.