Am Sonntag dröhnen in Bittenfeld die Motoren: beim Traktor-Pulling messen sich alte und moderne Traktoren mit einigen hundert PS. Für den Nachwuchs gibt’s den Junior-Trecker-Treck.
14.08.2025 - 16:25 Uhr
Auf diese Premiere hätten die Organisatoren des Trecker-Treck in Waiblingen-Bittenfeld (Rems-Murr-Kreis) im vergangenen Jahr gut verzichten können: Wegen eines Starkregens war der traditionelle Geschicklichkeitswettbewerb für Traktoren unterschiedlicher Gewichtsklassen im August 2024 erstmals buchstäblich ins Wasser gefallen. „Wir hatten am Samstagabend um die 40 Liter Regen pro Quadratmeter, das Wasser ist nicht mehr abgelaufen“, erzählt Bernd Brudermüller vom Organisationsteam.