Die Leonberger Liberalen blicken optimistisch nach vorne und wollen vor Ort mit Sacharbeit überzeugen. Den Stadtverband führt jetzt Kapilan Krishnakumar

Thomas K. Slotwinski 10.11.2024 - 12:30 Uhr

Menschen mit liberalem Parteibuch haben es in diesen Tagen nicht leicht. Die Umfragewerte liegen permanent unter fünf Prozent, Dauerknatsch in der Bundesregierung und dann am Mittwoch der ganz große Knall: Lindner weg, FDP-Minister raus, nur Volker Wissing bleibt an Bord, dafür aber nicht mehr als FDP-Mann.