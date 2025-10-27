In Holzgerlingen fand ein Treffen der Familie Rebmann statt. Namensträger aus England, den USA und ganz Deutschland reisten an.
27.10.2025 - 20:00 Uhr
Es gibt sie auf der ganzen Welt, aber im Kreis Böblingen gibt es besonders viele von ihnen. Am Samstag findet, im Holzgerlinger Hotel Waldhorn, ein Treffen der Familie Rebmann statt. Verwandtschaftsbande, die sich über Länder, Kontinente hin erstrecken, kommen zusammen. Menschen, die den selben Stammbaum besitzen, mitunter verwinkelte Generationen weit voneinander entfernt sind, begegnen sich, verstehen sich, erkennen sich.