Es gibt sie auf der ganzen Welt, aber im Kreis Böblingen gibt es besonders viele von ihnen. Am Samstag findet, im Holzgerlinger Hotel Waldhorn, ein Treffen der Familie Rebmann statt. Verwandtschaftsbande, die sich über Länder, Kontinente hin erstrecken, kommen zusammen. Menschen, die den selben Stammbaum besitzen, mitunter verwinkelte Generationen weit voneinander entfernt sind, begegnen sich, verstehen sich, erkennen sich.

Organisiert wurde das Treffen von Burghard Rebmann aus Neuss bei Düsseldorf. Er erarbeitete einen Stammbaum seiner Familie und stellte dabei fest, dass alle Spuren des weit verstreuten Clans zu einem Ort zurückführen – nach Schönaich. Von dort wanderten einst Mitglieder der Familie Rebmann in die Ukraine aus, wo fruchtbare Länder lagen. Von der Ukraine aus wiederum zerstreute sich die Familie in alle Welt – nur um nun wieder in Holzgerlingen zusammenzukommen – ein geeignetes Hotel fand sich in Schönaich nicht.

Ein wenig betrübt Burghard Rebmann nun, dass auch kein Rebmann aus Schönaich oder dem Umkreis zum Treffen erschien. 42 Familienmitglieder hatten sich angekündigt, 31 sind gekommen – der Rest sagte kurzfristig ab. Burghard Rebmann weiß: Viele Angehörige der Familie haben ein hohes Alter erreicht. Die Mutter eines Rebmanns wäre sehr gerne angereist – aber sie ist 86 Jahre alt und nahezu erblindet. Auch Burghard Rebmanns älteste Cousine, 91, blieb ob ihres Alters doch lieber zu Hause.

Ein Cousin lebt in Philadelphia

Gekommen ist zum Beispiel Robert Lorenz, ein Großcousin, der in England lebt und 1950 in New York geboren wurde. Seine Eltern kamen über Breslau nach Ulm, lebten dort einige Jahre und wanderten Anfang der 1950er in die USA aus. Willi Rebmann, ein weiterer Cousin, lebt in Philadelphia. Beide brachten ihre Söhne mit. Dass die Kontakte innerhalb der Familie weitergegeben werden, an die nächste Generation, die Freundschaften erhalten bleiben, das ist für Burghard Rebmann von großer Bedeutung.

Gruppenbild der Rebmanns Foto: Thomas Morawitzky

Ein flüchtiger Kontakt bestand zwischen den Rebmanns hier und dort schon ehe Burghard Rebmann die Familiengeschichte recherchierte. Die Großväter von Burghard Rebmann und Robert Lorenz waren Geschwister. Der Vater der Großväter zeugte zwölf Kinder, von denen eines früh verstarb. Alle anderen waren fruchtbar und mehrten sich, in nicht unbeträchtlichem Maße. Vier oder fünf Kinder pro Kind waren die Regel. Der Rebmannkreis weitete sich, geradezu exponentiell. Burghard Rebmann suchte Einwohnerverzeichnisse auf, Kirchenregister, Taufregister, spürte den Wegen der Rebmanns in der Welt nach, und lud zum Treffen, zum ersten Mal vor zehn Jahren, in Fallersleben bei Wolfsburg. Seither trafen die Rebmanns sich wieder und wieder an verschiedenen Orten in Deutschland.

Adam Rebmann, 1685 in Schönaich geboren

Angehörige der Familie Rebmann, die Burghard Rebmann ausfindig machen konnte, leben in ganz Deutschland, in der Schweiz, Großbritannien, Kanada, den USA. Der älteste Rebmann, den er fand, war Hans Adam Rebmann, der am 6. November 1685 in Schönaich geboren wurde und dort am 1. Februar 1742 starb. „Das ist die letzte Wurzel, die ich gefunden habe. Natürlich würde es mich interessieren, noch weiter zurückzugehen.“

Eine Vorliebe für jene Speisen, die die Mütter ihrer Mütter aus der Ukraine mitbrachten, die Holubsti, Kohlrolladen, und die Pierogi, Teigtaschen, kommt laut Burghard Rebmann bei manchen Familienmitgliedern vor. Sonst hat er keine gemeinsamen Muster gefunden, keine Vorlieben, Hobbys, die sich die weitentfernten Familienmitglieder teilen. Die Ähnlichkeit zwischen Burghard, dem deutschen, und Willi, dem amerikanischen Rebmann, ist jedoch frappierend. „Sehen Sie ihn an, sehen Sie mich an!“ In der Tat: Sie könnten Brüder sein.

Burghard Rebmann aus Neuss (links), Willi Rebmann aus Philadelphia. Foto: Thomas Morawitzky

Gemein ist allen Mitgliedern der Familie auch, dass sie es beruflich zu Ansehen gebracht haben. Burghard Rebmann ist Rentner, war Banker, Margita Sychler-Warnecke, die einem Familienzweig aus Ebhausen, nördlich von Göttingen angehört, ist Gynäkologin. Robert Lorenz leitet ein großes Klinikum in London. Es gibt mehrere Professoren und Ingenieure in der Familie.

In Holzgerlingen nah am Ursprung

„Unsere Eltern haben Wert darauf gelegt, dass wir eine gute Schulausbildung erhalten“, sagt Margita Sychler-Warnecke. Ihre Mutter war eine geborene Rebmann, heiratete einen Sylcher. Der Zweig der Rebmann-Familie, aus dem Margita Sychler-Warnecke hervorging, hat seinen Ursprung in Weil im Schönbuch, wanderte 1792 von dort in die Ukraine aus. Als Margita Sychler-Warnecke hörte, dass es ein Rebmanntreffen geben würde, sagte sie: „Da komm ich mit!“ – nun ist sie da und sehr erfreut, viele Menschen zu treffen, die ihr irgendwie doch ein wenig ähneln.

Werden die Rebmanns noch einmal nach Holzgerlingen kommen? „Mal abfragen“, sagt Burghard Rebmann. „Ich kann es mir gut vorstellen. Es ist zwar eine lange Anreise, aber es hat Charme. Wir sind hier nah an unserem Ursprung.“ Außerdem hofft der Rebmann aus Nordrhein-Westfalen doch auch darauf, dass die Rebmanns aus Württemberg sich ebenfalls einstellen, bei einem künftigen Treffen, und der Familienkreis sich nochmals weitet.

Der Familienname Rebmann

Geschichte

Im Mittelhochdeutschen bezeichnet der Ausdruck „Rebmann“ eine Aufsichtsperson in einem Haushalt oder auf einem Hofgut. Burghard Rebmann vermutet auch, dass seine Vorfahren mit Weinreben zu tun gehabt haben könnten, vielleicht also Winzer waren.

Statistik

Den Familienname Rebmann tragen in Deutschland, nach jüngerer Statistik, 4175 Personen. In den USA kommt der Name 850mal vor, in Frankreich 655mal, in der Schweiz 620mal.