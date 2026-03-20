Treffen für Mamas in der Elternzeit: Gemeinsam gegen die Einsamkeit in der Elternzeit

Das Wetter lässt die Mütter etwas im Stich. Am Dienstagmorgen ist es grau und einige Regentropfen fallen vom Himmel. Doch vor dem Café Pausa in Stuttgart-Süd hat sich um Viertel vor elf Uhr morgens bereits eine Gruppe von mehr als 15 Müttern zusammengefunden. Kinderwagen und Buggys bilden einen Kreis, einige Kleinkinder wollen auf den Arm, schließlich ist diese Perspektive sehr viel interessanter als der Blick aus dem Buggy. Die Stimmung der Mütter ist ausgelassen und der sich anbahnende Regen scheint gar nicht zu existieren. Um sich über solche Bagatellen wie schlechtes Wetter aufzuregen, herrscht in der Runde zu viel Freude über die Gelegenheit sich auszutauschen, Menschen zu sehen, die in genau der gleichen Situation sind und nachvollziehen können, wie es einem selbst geht, wenn das Baby womöglich seit Tagen quengelig ist.