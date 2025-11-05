Die deutsche Stahlindustrie leidet unter hohen Strompreisen und billiger Konkurrenz aus China. Kanzler Merz lädt zum Gipfeltreffen, um die bedrängte Branche zu unterstützen.
05.11.2025 - 15:37 Uhr
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat für diesen Donnerstag zu einem „Stahlgipfel“ eingeladen. Im Kanzleramt wollen Mitglieder der Bundesregierung mit Industrievertretern und Regierungschefs aus besonders betroffenen Bundesländern beraten, wie sich in Deutschland eine konkurrenzfähige Stahlbranche erhalten lässt. Diese ist akut gefährdet.