Am Freitag treffen sich US-Präsident Donald Trump und Kreml-Chef Wladimir Putin in Alaska. Bundeskanzler Friedrich Merz hat eine klare Forderung für das Treffen.
15.08.2025 - 06:58 Uhr
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat vor dem Gipfeltreffen in Alaska an den russischen Staatschef Wladimir Putin appelliert, das Gesprächsangebot von seinem US-Amtskollegen Donald Trump ernst zu nehmen. „Dreieinhalb Jahre nach dem völkerrechtswidrigen Angriff auf die Ukraine hat Russland heute die Gelegenheit, einem Waffenstillstand zuzustimmen und die Feindseligkeiten einzustellen“, erklärte Merz am Freitag.