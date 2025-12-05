Der Bundeskanzler reist nach Belgien, wo er mit Premierminister Bart de Wever über die Nutzung des eingefrorenen russischen Staatsvermögens diskutiert.
Friedrich Merz hängt die Bedeutung des Treffens auffallend tief. Der Bundeskanzler reise am Freitag nach Belgien zu einem Abendessen „im privaten Rahmen“, heißt es aus Berlin. Dass Merz seine lange geplante Norwegen-Reise für einen entspannten Plausch mit dem belgischen Premierminister Bart de Wever überraschend verschoben hat, erscheint aber unwahrscheinlich. Dagegen spricht auch der Grund des Treffens. Der Kanzler versucht seinen Kollegen aus Brüssel zu überzeugen, die in Belgien eingefrorenen russischen Gelder für die Unterstützung Kiews im Abwehrkampf gegen Moskaus Truppen freizugeben.