Nato-Treffen in Brüssel

Marco Rubio ist zum ersten Mal als US-Außenminister zu einem Nato-Treffen in Brüssel. Für die Alliierten hat er „eine unbequeme Wahrheit“ im Gepäck.

red/dpa 03.04.2025 - 16:52 Uhr

Die USA wollen die europäischen Nato-Partner trotz großer Widerstände zu Verteidigungsausgaben in Höhe von bis zu fünf Prozent ihrer Wirtschaftskraft bewegen. „Wir wollen, dass die Nato stärker wird. Wir wollen, dass die Nato leistungsfähiger wird. Und die einzige Möglichkeit, wie die Nato stärker und leistungsfähiger werden kann, ist, wenn unsere Partner (...) über mehr Fähigkeiten verfügen“, sagte US-Außenminister Marco Rubio bei einem Nato-Treffen in Brüssel.