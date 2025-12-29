Nach Gesprächen in China möchten beide Seiten politisches Vertrauen neu aufbauen und weiter auf eine Entspannung ihres Grenzkonflikts hinarbeiten.
Peking - Thailand und Kambodscha wollen nach Gesprächen in China weiter auf eine Entspannung ihres Konflikts hinarbeiten. Wie die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua unter Berufung auf eine gemeinsame Mitteilung nach dem Treffen der Außenminister der drei Länder berichtete, sei vereinbart worden, dass Thailand und Kambodscha ihre Kommunikation weiter verstärken und das gegenseitige Verständnis vertiefen wollen.