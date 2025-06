Ein Debakel und ein symbolträchtiges Foto: Als Kanada zuletzt einen G7-Gipfel ausrichtete, ging er in die Geschichtsbücher ein. Sieben Jahre später in den Rocky Mountains ist die Ausgangslage ähnlich.

Kananaskis - Es war ein historischer Eklat: Wenn die G7-Staaten heute ihre Beratungen in den kanadischen Rocky Mountains beginnen, ist die Erinnerung an den letzten Gipfel der Staatengruppe in Kanada 2018 sehr präsent. Der kanadische Sender CBC spricht gar vom "Gespenst von Charlevoix". Denn das Treffen der wichtigen demokratischen Wirtschaftsmächte endete in einem Fiasko, als US-Präsident Donald Trump - damals in seiner ersten Amtszeit - den mühsam errungenen Gipfelkompromiss im Nachhinein platzen ließ.