Mit einer Militärparade auf dem Roten Platz wird in Moskau an diesem Freitag der Sieg über das nationalsozialistische Deutschland gefeiert. Einige Minister aus EU-Staaten treffen sich woanders.

red/dpa 08.05.2025 - 18:28 Uhr

In der Ukraine soll es nach Angaben von EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas an diesem Freitag ein Treffen von europäischen Außenministern geben. „Morgen reisen wir in die Ukraine, und wir werden eine Milliarde Euro für die ukrainische Verteidigungsindustrie bereitstellen“, sagte sie nach einem informellen EU-Außenministertreffen in Polens Hauptstadt Warschau. Dies sei erneut ein „sehr wichtiges Zeichen“ für die Ukraine.