Im Juli 2025 sollen zwei 16- und 18-Jährige einen Mann gepeinigt haben. Vor dem Landgericht Stuttgart räumten sie die Taten ein.
12.02.2026 - 13:33 Uhr
Am ersten Prozesstag hatten sie zu den Tatvorwürfen geschwiegen. Am zweiten Verhandlungstag ließen sie über ihre Verteidiger Erklärungen verlesen. Über ihre Rechtsanwälte räumten die beiden zur Tatzeit 16- und 18-jährigen Angeklagten aus Esslingen ein, einen Mann Anfang Juli 2025 in einem Waldstück bei Stuttgart-Hedelfingen gequält, gedemütigt, gepeinigt und bestohlen zu haben. Vor dem Landgericht Stuttgart müssen sie sich dafür wegen des Vorwurfs des erpresserischen Menschenraubs und der gefährlichen Körperverletzung verantworten.