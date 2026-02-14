An der Dürnitz im Alten Schloss führt kein Weg vorbei – wenn man in der City nach einem Treffpunkt sucht. Begegnungsräume, wie diesen, braucht es mehr. Ein Kommentar von Jan Sellner.
Ein Fünf-Jahr-Jubiläum ist eigentlich nicht der Rede wert. In diesem Fall ist das anders. Dabei spielt es gar keine Rolle, ob es die Dürnitz im Alten Schloss, diesen modernen Raum mit dem altertümlichen Namen, drei vier oder fünf Jahre gibt, denn es fühlt sich so an, als sei er immer schon da gewesen. In mittelalterlichen Burgen und Schlössern bezeichnete Dürnitz den zentralen, beheizbaren Speise-, Wohn- und Gemeinschaftsraum. Die vom Landesmuseum Württemberg runderneuerte und im September 2021 eröffnete Dürnitz steht in dieser Tradition und ist doch auch anders, nämlich kein kein exklusiver Ort für eine wie immer geartete Schlossgesellschaft, sondern ein Treffpunkt für die Stadtgesellschaft. Ein Raum, der allen offen steht.