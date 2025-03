Schokolade? Vanille? Erdbeere? Ein neuer Eisladen in New York wählt die Eissorte für seine Kunden einfach selbst - und feiert damit Erfolge.

dpa 28.03.2025 - 03:00 Uhr

New York - Stracciatella, Zitrone oder doch lieber Haselnuss? Wer in der Eisdiele oft Entscheidungs-Schwierigkeiten hat, für den könnte ein neuer Laden in New York eine Lösung bieten. "Surprise Scoop" im Szene-Viertel East Village entscheidet einfach selbst über die Sorte.