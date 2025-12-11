Trend in der Gastronomie: Neue Winterhütten ziehen Gäste magisch an – mit Gemütlichkeit

Das Feuer ist nicht echt, aber im Kamin lodert es trotzdem, ein Hirschgeweih ziert die Wand, weiche Kissen, ein warmes Fell liegen auf der Bank, alles ist aus Holz: Die Sattler-Hütte scheint direkt aus den Alpen nach Stuttgart-Bad Cannstatt versetzt worden zu sein. Kaiserschmarrn serviert Gabriele Ziegler dort und Hirschgulasch mit Semmelknödel. „Die Leute sind begeistert“, sagt die Geschäftsführerin vom Restaurant Die Sattlerei. Im Winter fehlte ihr immer der Biergarten. Um zusätzliche Plätze zu schaffen, stellte sie nach der Corona-Pandemie Zelte mit Holzboden und Heizung auf. Aber den Gästen war es oft zu kalt, weshalb sie sich dieses Jahr ein Upgrade leistet. Auch der Katzenbacher Hof setzt neuerdings auf den Almhüttencharme. Den Trend hat in Stuttgart das Maritim Hotel gestartete- schon vor neun Jahren.