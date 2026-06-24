Mit «Between the Beats», einem Coming-of-Age-Drama im Ballettmilieu, möchte das Öffentlich-Rechtliche junges Publikum erobern – und nutzt dafür ein Video-Genre, das in Asien und den USA schon boomt.
24.06.2026 - 07:07 Uhr
Köln/Bremen - "Nicht schwächeln, mach‘ sie stolz – das will ich": So motiviert sich die angehende Primaballerina Sara (Gio Yoo) täglich für ihr Balletttraining, denn ihre Eltern erwarten Großes von ihr. Dabei träumt die Schülerin von einer Karriere als K-Pop-Tänzerin und einem Leben in Seoul.