Der Preis für europäisches Erdgas ist deutlich gestiegen. Marktbeobachter nennen geopolitische Spannungen als Grund. Drohen Rekordwerte wie zu Beginn des Ukraine-Kriegs?

dpa 07.08.2024 - 18:15 Uhr

Amsterdam/Frankfurt - Der Preis für europäisches Erdgas ist auf den höchsten Stand in diesem Jahr gestiegen. Der richtungweisende Terminkontrakt TTF zur Auslieferung in einem Monat legte in Amsterdam um mehr 5,7 Prozent auf 38,78 Euro je Megawattstunde (MWh) zu.