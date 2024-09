Von Schiaparelli und Dali bis Vuitton und Koons – was in der Modewelt en vogue ist, wird nun im Interiordesign präsent: Die Kooperation von Möbelherstellern mit Künstlern. Vier spannende Partner präsentiert Barbara Benz, Geschäftsführerin von architare.

Wer einen Blick auf den neuesten Interiortrend wirft, wird feststellen, dass die Grenzen fließender werden. „Kooperationen mit Künstlern einzugehen,“ weiß Barbara Benz „ist ein smarter Move der Möbelhersteller. Hierbei kann es sich um klassisches Mobiliar und Accessoires ebenso wie um Kunstwerke handeln. Durch limitierte Editionen und abgestimmte Serien wird nicht nur die Begehrlichkeit geweckt, sondern ein Interior-Bedürfnis von Schöngeistern gestillt: der Wunsch, dem Zuhause mit „echter“ Kunst eine zusätzliche persönliche Note zu geben. „Um Werke zu erwerben, ist der Besuch einer Galerie möglich, aber nicht mehr die einzige Option. Ein Blick auf die Kollektionen von Walter Knoll und anderen Herstellern zeigt, dass Einrichtungsfans auch hier auf der Suche nach spannenden Objekten fündig werden“, bestätigt die Interiordesignerin.

Delvis Unlimited in Zusammenarbeit mit der König Galerie

Der immersive Schaukasten des deutschen Malers Robert Janitz zeigt die Verschmelzung von Kunst und Interior. Im Rahmen des Projekts „LOVE IS A TYPO“, das für die Miart und Milano Design Week kuratiert und von der König Galerie unterstützt wurde, harmonieren die Werke des Künstlers mit der Sofa-Serie Slope von der Delvis Unlimited-Designerin Andrea Steidl. Ebenfalls in der König Galerie zu sehen, war die Delvis Unlimited Installation „Primitiva“, die Kunstwerke und Designobjekte in limitierter Edition zeigte.

Walter Knoll und Wiedemann Mettler – Textile Kunstobjekte

Diese Kooperation ist eine Premiere: Zusammen mit dem namhaften Schweizer Künstlerpaar Wiedemann Mettler legt Walter Knoll erstmals eine Kollektion auf. Die Künstlerkissen sind limitiert, handgemacht und Unikate. Die Kunst auf dem Kissen definiert die Beziehung zwischen Werk und Mensch neu, wird sie doch zum haptischen Gegenstand. So entsteht Kunst zum Anfassen.

Gardeco und Jacques Vanroose – limitierte Edition

Die Kunst von Jacques Vanroose zeichnet sich durch seine Leidenschaft für figürliche Darstellungen aus. Der Belgier studierte an der „Akademie der schönen Künste“ in Brügge und ist mit seinen Objekten unter anderem im Museum of Modern Art in New York vertreten. Für Gardeco designte er verschiedene Kollektionen mit zeitlosen Skulpturen. Ihnen allen gleich sind ihre eleganten Bewegungen, die durch den menschlichen Körper inspiriert wurden. Vanrooses Skulpturen sind in limitierter Edition erhältlich, nummeriert und vom Künstler unterschrieben. Und ein ganz besonders schöner Einstieg, echte Kunst im eigenen Zuhause zu inszenieren.

Ethnicraft und Modern Shapes – die neue Schnittstelle

Die Kunsthandwerker, die für Ethnicraft im herstellereigenen Holzatelier in Indonesien arbeiten, erstellen ihre Werke basierend auf über Generationen überlieferter Erfahrungen und Traditionen. Die Originalwerke der Künstler werden in Editionen aus Massivholz verwandelt. Das Ergebnis sind Interpretationen designstarker Skulpturen internationaler Kunstschaffender, die einen Sammlerwert besitzen – und allen Interessierten über Ethnicraft, ohne die Galerie als Vermittler, zugänglich sind. Im Zuhause erzählen sie gleich mehrere Geschichten: die des Originalkünstlers, die des Ethnicraft-Handwerkers und die der Bewohner.

Kunst als Ausdruck von Persönlichkeit

„Kunst sagt sowohl etwas über Ihren Geschmack als auch über Ihre Persönlichkeit aus“, bestätigt Barbara Benz. Ob es sich um eine Antiquität aus dem Familienbesitz handelt, einen Druck, in den Sie sich beim Galeriebesuch verliebt oder eine Skulptur von einem Künstler, den Sie im Urlaub persönlich kennengelernt haben: Sie entscheiden sich für ein Kunstwerk und schaffen in Ihrem Zuhause Raum dafür. Nicht selten überträgt sich Ihre emotionale Bindung zu einem Gegenstand auf die Atmosphäre in der Wohnung.“

Die Raumgestaltung mit Kunst ist ein Prozess

Es gibt verschiedene Ansätze, Kunst in die Einrichtung zu integrieren. „Bei der Beratung klären wir, ob es bereits Objekte gibt, die unbedingt fester Bestandteil des Interiors oder ob die Auswahl von Kunst Teil der neuen Raumgestaltung sein soll“, so die architare-Geschäftsführerin. „In unserem Shop können Kunden sich mit Skulpturen und kunstvollen Accessoires dem Thema Kunst im Raum annähern“, empfiehlt Barbara Benz.

