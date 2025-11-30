Der karamellige Biscoff-Geschmack erinnert an winterliche Spekulatius-Abende, wird jetzt jedoch das ganze Jahr über genossen. Sind Sie bei diesem Trend auf dem Laufenden?
Berlin/Düsseldorf - Was früher nur an dunkle Winternachmittage denken ließ, ist jetzt ein Ganzjahresaroma: der Karamellkeks. Meist einzeln verpackt liegt das kleine Gebäck in Cafés und Restaurants neben der Tasse - als korrespondierender Keks zum Kaffee. Oft handelt es sich dabei um den sogenannten Biscoff vom Branchenriesen Lotus, der früher "Speculoos" hieß.