Trendsport in Esslingen TSV RSK eröffnet neue Anlage – Die ersten Ballwechsel im Padelcourt
Der Trendsport Padel macht auch Einsteigern Spaß. Ein Praxistest beim Schnuppertraining zur Eröffnung der neuen Anlage des TSV RSK Esslingen.
Der Trendsport Padel macht auch Einsteigern Spaß. Ein Praxistest beim Schnuppertraining zur Eröffnung der neuen Anlage des TSV RSK Esslingen.
Auf den neuen Padelcourts im Stadion des TSV RSK Esslingen war am Samstag bei der Eröffnung viel los. Mit großer Eigeninitiative hat der Verein das neue Angebot für den Breitensport geschaffen. Aber ist der Sport auch für Einsteiger ohne Erfahrung mit Tennis oder Squash geeignet? Der Praxistest hat Spaß gemacht. Fazit: Ohne die richtige Ausrüstung geht es nicht – und es braucht Training.