Trendsport in Esslingen: TSV RSK eröffnet neue Anlage – Die ersten Ballwechsel im Padelcourt

Auf den neuen Padelcourts im Stadion des TSV RSK Esslingen war am Samstag bei der Eröffnung viel los. Mit großer Eigeninitiative hat der Verein das neue Angebot für den Breitensport geschaffen. Aber ist der Sport auch für Einsteiger ohne Erfahrung mit Tennis oder Squash geeignet? Der Praxistest hat Spaß gemacht. Fazit: Ohne die richtige Ausrüstung geht es nicht – und es braucht Training.

Padel, der schnelle Sport mit den Kunststoffschlägern, begeistert Menschen in aller Welt. Längst hat der Boom auch Deutschland erreicht. Dass der Trendsport nun auch in Esslingen beim Sportverein am Stadion auf der Katharinenlinde angekommen ist, freut Esslingens Baubürgermeister Hans-Georg Sigel: „Padel spricht Anfänger und Profis gleichermaßen an“, lobte er die niederschwellige Sportart – und freut sich, dass der TSV RSK das offene Angebot mit viel Eigenleistung und Einsatz möglich gemacht hat – als erster Verein in Esslingen. „Mit dem Trendsport wollen wir auch jungen Leuten Lust machen, sich zu bewegen“, sagte Oliver Meinecke vom Sportvorstand des TSV RSK, der das Projekt angestoßen und geleitet hat.

Vor dem Schnuppertraining stellte sich erst mal eine wichtige Frage. Mit welchen Schuhen geht man auf die zwei Doppelcourts auf den Esslinger Höhen? Es gibt spezielle Padelschuhe, die an den Seiten verstärkt sind und auf dem Boden einen guten Griff haben. Spezielle Sohlen mit Fischgräten- oder W-Muster sind ideal; wichtig ist auch die Dämpfung. Bei den schnellen Bewegungen im Court müssen die Knöchel gut geschützt sein.

Hier spielen die Profis: Showmatch beim TSV RSK Esslingen. Foto: Roberto Bulgrin

Um den Gästen der Eröffnung zu zeigen, wie Padel in Bestform aussieht, gab es zunächst ein Showmatch. Heiko Nossek, Tim Goebel, Jessica Goebel, Julia Schuster und Jimena Gonzales zeigten, wie es die Profis machen, und gaben anschließend Tipps. Mit ihren kraftvollen Schlägen und durchdachter Strategie begeisterten die Bundesligaspielerinnen und -spieler das Publikum. Da machten die Worte eines Trainers Sinn. Er beschrieb Padel als eine „Kombination aus Tennis, Squash und Schach“.

Beim anschließenden Schnuppertraining zeigte sich schnell, dass das für Einsteiger gar nicht so leicht umzusetzen ist. Das Badminton-Abitur ist lange her – und der Sport mit dem leichten Schläger mit Padel nicht zu vergleichen. Die Kunststoffschläger mit dem kurzen Griff liegen gut in der Hand – anders als beim Tennis fehlt die aufwendige Bespannung. Patrick Scheerer, bei der Tennisabteilung des TSV RSK für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, tat sich mit der Technik leicht. Da der Ball in den Courts an den Wänden abprallt, ist bei den Schlägen allerdings hohe Präzision wichtig. Mit den kraftvollen Vorhand-Schlägen kommt man da oft nicht weit. Die Rückhand macht es möglich, den Ball genauer in die gewünschte Richtung zu schlagen – aber die will erst mal gelernt und vor allem geübt sein.

Die Aufschläge klappen überraschend gut. Bei den schnellen Ballwechseln gerät man als Anfängerin aber doch ins Straucheln. Denn in den geschlossenen Courts prallen die Bälle von den Wänden ab. Da heißt es schnell reagieren, um den Ball doch noch zu erreichen. Den kleinen gelben Tennisball an die richtige Stelle zu platzieren, um den Spielpartner herauszufordern, ist gerade für Einsteiger ziemlich herausfordernd. Manchmal fliegt der Ball sogar über die hohe Wand ins Publikum. Das geht gar nicht. Wer Tennis oder Squash spielt und die Schläge beherrscht, hat da keine Probleme.

Mit etwas Übung klappt aber auch das. Daher ist Padel auch für Einsteiger eine Entdeckung – auch ältere Semester können niederschwellig einsteigen. Sich auf den Courts unter freiem Himmel zu bewegen, das ist einfach schön. Auf dem Platz im Esslinger Stadion an der Katharinenlinde hat man zudem einen herrlichen Blick auf die Alb.

Herausfordernd: Elisabeth Maier beim Ballwechsel. Foto: Roberto Bulgrin

Neben Beweglichkeit braucht man Kondition. Schon nach zehn Minuten kommt man richtig ins Schwitzen. Um Breitensportlern und Profis optimale Bedingungen zu bieten, hat der Verein in einen Polytan-Boden investiert. „Der ist besonders gelenkschonend“, sagt Oliver Meinecke. Das ist beim Spiel zu spüren. Schnelles, hartes Auftreten beim Ballwechsel und die gelegentlichen Sprünge werden bestens abgefedert.

Auch ohne die perfekte Technik ist Padel eine Entdeckung. Den Ball mit den Plastikschlägern einfach am Strand hin und her zu schlagen, ist schon ein Erlebnis für Jung und Alt. Die echte Faszination des Sports kommt, wenn man die Grundzüge beherrscht. Die sollte man lernen, wenn man auf den großen Courts in Esslingen spielt. Zwar hat der TSV RSK nach den Worten von Oliver Meinecke zunächst noch keine Anfängerkurse im Angebot. Man kann aber Trainerstunden buchen, um die Grundzüge zu erlernen.

Auch Nicht-Mitglieder dürfen auf den Padelcourts spielen

Vorreiter

Dass der Trendsport Padel nun auch in Esslingen angekommen ist, macht Werner Reichelt, Vorstand für Wirtschaft und Finanzen, stolz. Dass die beiden Doppel-Padelcourts für den Verein „ein Kraftakt“ waren, gibt er offen zu. Mit Hilfe von Sponsoren und viel Eigenleistung wurde das Großprojekt möglich.

Zukunftsweisend

Die „gute Kooperation mit der Stadt Esslingen“ lobte Reichelt bei der Eröffnung der Padelcourts. „Der Prozess hat gezeigt, wie sich so ein Projekt nach langem Vorlauf umsetzen lässt.“ Mit Blick auf die weitere Zusammenarbeit mit der Stadt und auf künftige Projekte hofft er, dass das Schule macht.

Offen

Auch Nicht-Mitglieder dürfen nach Reservierung auf den Plätzen mit herrlicher Aussicht spielen. Die Doppel-Padelcourts des TSV RSK Esslingen sind für alle buchbar unter https://rsk-tennis.de/padel. Im Mai oder Juni sind die Padel-Plätze der Sportvereinigung 1845 Esslingen fertig – und dann für alle buchbar.