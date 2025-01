Gebrauchte E-Autos zu verkaufen, galt lange Zeit als ein besonders undankbares Geschäft. Und heute? Tragen diese Fahrzeuge das Ladenhüter-Image immer noch zurecht?

Peter Stolterfoht 29.01.2025 - 08:33 Uhr

Nicht mehr neu, dazu teuer und dann auch noch technisch umstritten. Unter diesen Umständen kann sich niemand darüber wundern, dass es in Deutschland keinen Markt für gebrauchte Elektro-Autos gab. In einer Zeit, in der schon der Absatz neuer E-Fahrzeuge weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben war. Nun aber das: Plötzlich ist keine Rede mehr von Ladenhütern, wenn es um den Wiederverkauf von Elektroautos geht.