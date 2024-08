Foto: Gian Mattia D'Alberto/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Jennifer Lopez und Ben Affleck waren vor 20 Jahren schon einmal verlobt, doch dann platzte die Hochzeit. Vor zwei Jahren heirateten sie schließlich - doch nun die Trennung. Lopez lässt sich scheiden.

dpa 21.08.2024 - 02:50 Uhr

Los Angeles - Die US-Sängerin Jennifer Lopez (55) lässt sich nach zwei Jahren Ehe von Schauspieler Ben Affleck scheiden. Nach übereinstimmenden Medienberichten reichte Lopez den Scheidungsantrag am Dienstag (Ortszeit) beim Gericht in Los Angeles ein. Als Datum für die Trennung gibt sie den 26. April an, wie "Variety" und "TMZ.com" unter Berufung auf die Dokumente berichteten.