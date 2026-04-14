Im Esslinger Mörike-Gymnasium haben Unbekannte das Treppenhaus verunstaltet. Unter den Schmierereien waren wohl auch rechte Symbole.
Unbekannte sind am Wochenende gewaltsam in ein Nebengebäude des Mörike-Gymnasiums in der Esslinger Neckarstraße eingebrochen und haben dort mutwillig Schäden angerichtet. Der Vorfall wurde am Montagmorgen entdeckt. Laut Polizeibericht wurden die Wände mit Farbe beschmiert und das Inventar beschädigt. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde nichts gestohlen. Der Schaden beläuft sich laut Polizeiangaben auf mehrere Tausend Euro. Das Polizeirevier Esslingen hat gemeinsam mit Spezialisten der Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen, die weiterhin andauern. Am Montag sicherten die Beamten vor Ort Beweise. Dem Vernehmen nach befanden sich unter den Farbschmierereien auch rechtsextreme Symbole.