Wer in Stuttgart hoch hinaus will, kommt um die Stäffele nicht herum. Und unser Autor kennt sie fast alle. Eine Liebeserklärung an das Treppensteigen im Kessel. [Plus-Archiv]

Joachim Baier 12.09.2022 - 09:30 Uhr

Dass es im Kessel recht hügelig zugeht, ist offensichtlich. Wer in Stuttgart lebt, für den geht es im wahrsten Sinne immer wieder bergauf und bergab. Denn in fast keiner anderen Stadt ist man so steil unterwegs wie hier. Und wir Stuttgarter:innen lieben unsere Hügel, die unseren Kessel so einzigartig machen. Das könnte natürlich auch daran liegen, dass an einigen dieser Erhebungen Wein angebaut wird. Doch wir wären keine gewieften Schwaben, wenn wir für dieses ewige Auf und Ab in unserer Stadt keine effiziente Lösung gefunden hätten – nämlich die berühmten Stuttgarter Stäffele, mit denen wir Weinberge und Co. mal mehr, mal weniger leicht bezwingen können.