Sieben Jahre war er Host der „Daily Show“, dann wollte Trevor Noah zurück zum Stand-up. In seinem Bühnenprogramm verarbeitet er auch seine Kindheit im Südafrika der Apartheid-Jahre. Am Wochenende ist der Comedian in Stuttgart zu Gast.

Theresa Schäfer 01.08.2024 - 11:50 Uhr

Jetzt habe er endlich einen Grund zu lernen, wie sein Videorekorder funktioniere, sagte Jon Stewart, als er 2015 nach 16 Jahren seinen „Daily Show“-Schreibtisch für Trevor Noah räumte. 2024 ist Stewart zurück bei der kultigen Polit-Satireshow des US-Senders Comedy Central. Und Trevor Noah? Der tourt mit seinem Stand-up-Programm rund um die Welt. Am Wochenende ist der Comedian in der Stuttgarter Porsche-Arena zu Gast. In Deutschland tritt Noah diesen Sommer sonst nur in Berlin auf.