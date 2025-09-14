Patrick Lange hoffte auf seinen vierten Ironman-Triumph. Bei der WM-Entscheidung in Nizza erlebt er aber einen schweren Tag. Vorn räumt ein norwegisches Trio ab - mit einem Überraschungssieger.

dpa 14.09.2025 - 15:09 Uhr

Nizza - Patrick Lange hat den erhofften vierten Triumph bei der Ironman-Weltmeisterschaft deutlich verpasst. Der 39 Jahre alte gebürtige Hesse erlebte einen schweren Tag beim Rennen über 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen und war noch einige Kilometer auf der Laufstrecke, als die Entscheidung im Ziel von Nizza fiel.