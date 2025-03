Schmuck und mehrere Tausend Euro Bargeld erbeuteten Trickbetrüger in Stuttgart-Mühlhausen, indem einer von ihnen sich als angeblicher Wasserinstallateur Zugang zur Wohnung einer 83-Jährigen verschaffte. Er werden Zeugen gesucht.

Laut den Angaben der Beamten klingelte ein unbekannter Mann gegen 17 Uhr an der Wohnungstür der 83-Jährigen in der Schneideräckerstraße und teilte ihr mit, dass er Wasserinstallateur sei und die Wasserversorgung in ihrer Wohnung überprüfen müsse. Während sich die Seniorin mit dem Unbekannten zur vorgetäuschten Überprüfung im Badezimmer befand, gelang es weiteren Komplizen unbemerkt mehrere Tausend Euro Bargeld und Schmuck aus der Wohnung zu stehlen.

Der angebliche Wasserinstallateur wird als 1,80 Meter großer Mann von dicker Statur beschrieben. Es sei etwa 40 bis 50 Jahre alt. Er habe ein Kurzarmhemd mit einer schwarzen Jacke darüber getragen sowie eine Schildmütze, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/899 057 78 bei der Kriminalpolizei zu melden.