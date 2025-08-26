Ein Trickbetrüger gibt sich als Handwerker aus und verschafft sich so Zugang zum Haus einer älteren Frau in Fellbach. In einem unbeobachteten Moment geht er an ihr Schmuckkästchen.
26.08.2025 - 17:04 Uhr
Eine Seniorin aus Fellbach (Rems-Murr-Kreis) ist am Montag einem Trickbetrüger aufgesessen. Wie die Polizei berichtet, hatte es gegen 11.20 Uhr an dem Haus der älteren Dame geklingelt – und ein Mann stellte sich als Handwerker vor, der verschiedene Überprüfungen durchführen müsse. Nachdem die Frau ihm die Tür geöffnet hatte, lief der Mann wortlos die verschiedenen Räume und Stockwerke ab. Dann bat er um ein Glas Wasser sowie Süßstoff.