Eine Frau aus Fellbach erhält einen Anruf, angeblich von ihrer Hausbank. Die Telefonnummer ist korrekt – trotzdem sind Betrüger am Werk.

Annette Clauß 04.09.2025 - 10:09 Uhr

Eine 50-jährige Frau aus Fellbach (Rems-Murr-Kreis) ist am Mittwoch Opfer eines Trickbetrugs geworden. Nach den Angaben der Polizei erhielt die Frau nachmittags einen Anruf. Am Telefon war eine Frau, die sich als Mitarbeiterin ihrer Hausbank ausgab. Tatsächlich war im Sichtfeld des Telefonapparats die Nummer der Bank der Fellbacherin zu sehen.