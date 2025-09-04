Eine Frau aus Fellbach erhält einen Anruf, angeblich von ihrer Hausbank. Die Telefonnummer ist korrekt – trotzdem sind Betrüger am Werk.

Eine 50-jährige Frau aus Fellbach (Rems-Murr-Kreis) ist am Mittwoch Opfer eines Trickbetrugs geworden. Nach den Angaben der Polizei erhielt die Frau nachmittags einen Anruf. Am Telefon war eine Frau, die sich als Mitarbeiterin ihrer Hausbank ausgab. Tatsächlich war im Sichtfeld des Telefonapparats die Nummer der Bank der Fellbacherin zu sehen.

 

Im Gespräch behauptete die Betrügerin, dass Sicherheitsmaßnahmen nötig seien. Die 50-Jährige gab daher letzten Endes ihre Daten für das Onlinebanking an die Anruferin weiter und erteilte mehrfach eine TAN-Freigabe. Auf diese Art überwiesen sich die Täter letztlich einen fünfstelligen Betrag vom Konto der Geschädigten. Diese bemerkte erst im Nachhinein den Betrug und verständigte die Polizei.

Um nicht selbst Opfer solcher Betrüger zu werden, rät die Polizei, folgende Hinweise zu beachten:

  • Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Anrufe von Unbekannten erhalten, in denen es um Ihre finanzielle Situation geht
  • Erteilen Sie niemals eine TAN-Freigabe, wenn Sie von Unbekannten am Telefon dazu aufgefordert werden
  • Legen Sie am besten auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft, und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen
  • Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse
  • Übergeben Sie niemals Geld, Wertsachen, Bankkarten und -daten oder persönliche Daten an Unbekannte
  • Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder wählen Sie im Zweifelsfall die Nummer 110
  • Reden Sie als Angehörige über das Phänomen mit älteren Familienmitgliedern