Dreiste Diebe haben am Mittwoch in Herrenberg Erfolg. Sie geben sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus und zocken ein Seniorenpaar ab.
12.03.2026 - 15:56 Uhr
Ein Seniorenpaar aus Herrenberg wurde am Mittwoch Opfer eines Trickdiebstahls. Gegen 11 Uhr klingelte ein angeblicher Mitarbeiter der Stadtwerke Herrenberg bei den Senioren im Carl-Orff-Weg und gab vor, einen Stromzähler im Keller überprüfen zu müssen. Der 87-jährige Geschädigte ging daraufhin mit dem Unbekannten in den Keller, berichtet die Polizei.