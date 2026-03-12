Dreiste Diebe haben am Mittwoch in Herrenberg Erfolg. Sie geben sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus und zocken ein Seniorenpaar ab.

Ein Seniorenpaar aus Herrenberg wurde am Mittwoch Opfer eines Trickdiebstahls. Gegen 11 Uhr klingelte ein angeblicher Mitarbeiter der Stadtwerke Herrenberg bei den Senioren im Carl-Orff-Weg und gab vor, einen Stromzähler im Keller überprüfen zu müssen. Der 87-jährige Geschädigte ging daraufhin mit dem Unbekannten in den Keller, berichtet die Polizei.

Die Diebe erbeuten Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro Nach etwa fünf Minuten klingelte ein weiterer angeblicher Mitarbeiter der Stadtwerke Herrenberg und begab sich in das erste Obergeschoss des Wohnhauses, was von dem Seniorenpaar zunächst unbemerkt blieb. Nachdem die beiden unbekannten Männer die Wohnung wieder verlassen hatten, stellten die Senioren fest, dass Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro fehlte.

Der erste Unbekannte soll braune Haare gehabt und eine dunkle Übergangsjacke, blaue Jeans und weiße Sneaker getragen haben. Der zweite unbekannte Mann soll kurze dunkle Haare, eine Brille und einen Bart gehabt haben. Außerdem habe er eine Jacke, eine Jeans und weiße Schuhe getragen. Die beiden Unbekannten sollen etwa 1,80 Meter groß, schlank und etwa 40 Jahre alt gewesen sein. Die Polizei bittet um Hinweis unter der Rufnummer 0 70 32 / 27 08-0 sowie per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de.