Ein 90-Jähriger ist am Mittwochnachmittag in Leonberg einem Trickbetrüger zum Opfer gefallen. Die Polizei sucht nun nach weiteren Geschädigten oder Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Der 90 Jahre alte Mann hatte sein Auto im Parkhaus eines Einkaufszentrums in der Römerstraße abgestellt. Während er gegen 16 Uhr sein Parkticket bezahlte und zu seinem Wagen ging, sprach ihn ein bislang unbekannter Mann insgesamt dreimal an. Zunächst fragte der Unbekannte den Senior, ob er Kleingeld für einen Einkaufswagen wechseln könnte, was dieser auch tat. Auf dem Weg zum Parkautomat sprach der Unbekannte ihn erneut an und wies den 90-Jährigen auf die Zahlungsmodalitäten am Automaten hin. Als sich der Senior dann bereits in seinem Fahrzeug befand, wurde er ein drittes Mal angesprochen und erneut darum gebeten, Kleingeld zu wechseln.

Lesen Sie auch

Zuhause stellte der 90-Jährige dann fest, dass er Opfer eines Trickbetrugs geworden war. Aus seinem Geldbeutel wurden ihm ein dreistelliger Bargeldbetrag und seine EC-Karte gestohlen. Offenbar war es dem unbekannten Täter gelungen, sich die Beute anzueignen, als sein Opfer mit dem Geldwechsel beschäftigt war.

Der Täter ist 40 bis 50 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß. Er hat kurze dunkle Haare und trug zum Tatzeitpunkt dunkle Kleidung. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer: 0 70 31 / 69 70 oder per E-Mail an: leonberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.