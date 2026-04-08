Betrügerische Spendensammler mit Klemmbrett finden auf Supermarkt-Parkplätzen ihre Opfer – und das auch zum Ärger einer echten Spendenorganisation.
08.04.2026 - 09:28 Uhr
Die Wiederkehr der angeblich gehörlosen Klemmbrett-Spendensammler in und um Stuttgart hat offenbar größere Ausmaße als bisher angenommen. Betroffen sind nicht nur Passanten und Kunden auf Supermarkt-Parkplätzen – sondern auch seriöse Spendenorganisationen, in deren Namen mit gefälschten Spendenlisten gesammelt wird. „Die Zahl der Hinweise bei uns ist stark angestiegen“, sagt Huberta von Roedern, Sprecherin der Hilfsorganisation Handicap International mit Sitz in München. Deren Logo wird auf den gefälschten Zetteln verwendet.