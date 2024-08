Drei bislang unbekannte Trickbetrüger haben Ende Juni einen fünfstelligen Betrag in der Postagentur in Rutesheim erbeutet. Auch in Blaustein schlugen sie zu. Die Polizei hat Bilder der vermeintlichen Täter veröffentlicht.

Elisa Wedekind 15.08.2024 - 16:16 Uhr

Mehrere Zehntausend Euro haben drei Trickbetrüger bei Diebstählen in Postagenturen in Rutesheim am 19. Juni und in Blaustein (Alb-Donau-Kreis) am 25. Juni erbeutet. Und zwar mit derselben dreisten Masche.