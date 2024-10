Ein Senior aus Bad Cannstatt wird am Mittwoch Opfer falscher Polizeibeamter. Die Polizei bittet um Hinweise.

Gülay Alparslan 17.10.2024 - 11:31 Uhr

Trickbetrüger haben am Mittwoch einen Mann aus Bad Cannstatt offenbar um mehrere zehntausend Euro gebracht. Wie die Polizei mitteilt, rief ein Unbekannter den Senior gegen 11 Uhr an und gab sich als Polizeibeamter aus. Der Unbekannte suggerierte dem Senior, dass eventuell vorhandenes Bargeld wegen angeblicher Einbrüche in seinem Haus nicht mehr sicher sei. Nach Angaben der Polizei, gelang es dem Betrüger durch geschickte Gesprächsführung, dass das mutmaßliche Opfer ihm glaubte. Zwischen 13 Uhr und 13.30 Uhr übergab er in der Einsteinstraße einem falschen Polizeibeamten Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro.