Zwei Männer geben sich bei einem älteren Ehepaar in Stuttgart-Vaihingen als Telekom-Mitarbeiter aus. Stunden später bemerkt die Frau, dass Schmuck fehlt. Die Polizei sucht Zeugen.

Matthias Kapaun 28.05.2025 - 15:40 Uhr

Zwei bislang unbekannte Männer haben am Dienstag in einer Wohnung in der Straße Am Ochsenwald in Stuttgart-Vaihingen mit einem dreisten Trickbetrug Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro von einem älteren Ehepaar ergaunert. Die Polizei sucht Zeugen.