Eine Seniorin aus Winnenden ist am Donnerstag Opfer von Trickbetrügern geworden. Der Frau wurde vorgegaukelt, dass ihre Schwester einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und eine Kaution benötige.

fro 04.11.2024 - 11:02 Uhr

Trickbetrüger haben am Donnerstag eine ältere Frau aus Winnenden um einiges an Bargeld sowie mehrere Wertgegenstände gebracht. Die Seniorin war gegen 14.30 Uhr am Telefon mit der Botschaft konfrontiert worden, dass ihre Schwester einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem eine andere Person ums Leben gekommen sei. Nur eine Kaution könne eine Haftstrafe verhindern, so die perfide Auskunft der Betrüger.