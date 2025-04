Eine Frau hebt an einem Automaten Geld ab, wird von einem Unbekannten bedrängt – und kann letztlich davonfahren. Erst später erkennt sie, dass das abgehobene Bargeld fehlt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Roland Böckeler 25.04.2025 - 10:26 Uhr

Das Geldabheben ist für eine 76 Jahre alte Frau in Renningen teuer geworden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hat sie ein Trickdieb am Mittwoch um Geld und Bankkarte gebracht. Die Seniorin hatte den Angaben zufolge gegen 17 Uhr vor einer Bankfiliale in der Calwer Straße in Malmsheim Geld am Automaten abgehoben. Danach wurde sie von einem unbekannten Mann angesprochen, der sie zunehmend bedrängte, ihr nahekam und bis ans Auto folgte.