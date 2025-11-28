Ein vermeintlicher Kontrolleure-Termin endet für eine Seniorin in Spiegelberg in einem Albtraum. Wie die Täter vorgingen – und was man wissen muss, um sich zu schützen.
Die Tür war nur einen Spalt geöffnet, als das Verhängnis in Spiegelberg (Rems-Murr-Kreis) seinen Lauf nahm. Ein freundlicher junger Mann, dunkle Kapuze, ein Schreibbrett in der Hand, behauptete am Donnerstagnachmittag an einem Haus in der Straße „An der Lauter“, den Wasserzähler ablesen zu müssen. Die Bewohnerin – eine Seniorin – ließ ihn herein. Was sie nicht bemerkte: Sie öffnete nicht nur ihre Tür, sondern auch Tür und Tor für einen perfiden Trickdiebstahl.