An diesem Freitag, 9. Mai, locken beim Internationalen Trickfilm-Festival Stuttgart gemeinsame Träume und alleine zu bewältigende Ängste.

Nikolai B. Forstbauer 09.05.2025 - 12:21 Uhr

Noch bis einschließlich diesen Sonntag, 11. Mai, ist Stuttgart Bühne des Internationalen Trickfilm-Festivals. Während die Wettbewerbsfilme in den Innenstadtkinos in der Bolzstraße zu sehen sind, bietet die Großbildleinwand auf dem Schlossplatz umsonst und draußen einen bunten Einblick in die Welt der Animation – an diesem Freitag, 9. Mai, etwa läuft von 15.35 Uhr bis 16.45 Uhr der unbedingt sehenswerte Kinder- und Familienfilm „Mein Leben als Zucchini“.