Trickfilmfestival Stuttgart Kulturstaatssekretär Arne Braun erwartet „filmische Abenteuer“
Baden-Württembergs Kulturstaatssekretär Arne Braun erwartet von 5. bis zum 10. Mai ein Trickfilmfestival Stuttgart voller „filmischer Abenteuer“.
Von 5. Mai bis zum 10. Mai wird Stuttgart erneut zur großen Bühne des Animationsfilms. Das Internationale Trickfilmfestival Stuttgart ist ebenso weltweit ausstrahlender Branchentreff wie Publikums-Festival.