Trickfilmfestival Stuttgart: Kulturstaatssekretär Arne Braun erwartet „filmische Abenteuer“

1
Arne Braun (Grüne) ist Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes Baden-Württemberg Foto: mwk

Baden-Württembergs Kulturstaatssekretär Arne Braun erwartet von 5. bis zum 10. Mai ein Trickfilmfestival Stuttgart voller „filmischer Abenteuer“.

Von 5. Mai bis zum 10. Mai wird Stuttgart erneut zur großen Bühne des Animationsfilms. Das Internationale Trickfilmfestival Stuttgart ist ebenso weltweit ausstrahlender Branchentreff wie Publikums-Festival.

 

„Stuttgart“, sagt Arne Braun, Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes Baden-Württemberg, unserer Zeitung vorab, „strahlt wie jedes Jahr im Mai, wenn die weltbesten Animationsfilme über die Leinwände der Kinos und des Open Airs auf dem Schlossplatz flimmern“. Und weiter: „Das Internationale Trickfilmfestival gehört zu den weltweit wichtigsten, begeistert jung und alt – und macht Stuttgart zum Mekka für alle, die sich gerne auf künstlerische Abenteuer einlassen.“

Der Kulturstaatssekretär sieht das Internationale Trickfilmfestival in die grundsätzliche Positionierung von Festivals im Land eingebettet. „Festivals“, betont Braun, „sind viel mehr als ein ,nice-to-have’, sie erreichen ein breites Publikum, haben für die oftmals jungen Menschen und Kommunen eine immense Bedeutung – auch wirtschaftlich – und machen auf uns aufmerksam, auch international“. Und auch dieser Hinweis gilt bewusster Film-Vielfalt im Land: „Wir haben etwa ein Förderprogramm für die kleineren Filmfestivals neu strukturiert, etablierte Festivals sollen weiterwachsen, deshalb ist das Land auch beim weltweit renommierten Internationalen Trickfilmfestival als Partner eingestiegen.“

Das Internati0nale Trickfilmfestival Stuttgart will neue Perspektiven bieten Foto: itfs

Das Interesse an der Animation hat dabei nicht nur einen Hintergrund als Säule der Kreativwirtschaft im Land. „Spannend“, sagte Arne Braun jüngst unserer Zeitung, „ist doch die Schnittstelle: Kein Gerät ohne Animation, kein Fahrzeug ohne Display, Animation im Gesundheitswesen boomt, Games und immersive Medien erobern die Museen, unsere komplette mediale Gegenwart ist nicht mehr denkbar ohne Bewegtbild - in welcher Form auch immer“.

Trickfilmfestival: Ticketverkauf hat begonnen

Für das Internationale Trickfilmfest Stuttgart 2026 hat der Vorverkauf begonnen. Der Kulturstaatssekretär will „möglichst oft“ vor Ort sein. Karten für das Festival sind unter https://itfs.de/informationen/tickets/ erhältlich.  

Von Nikolai B. Forstbauer
